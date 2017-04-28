Налоговая служба напоминает: декларацию о доходах необходимо подать до 2 мая

Напоминание

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Управление ФНС России по Приморскому краю напоминает, что в 2017 году гражданам, получившим в 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей); от продажи любого имущества, находившегося в их собственности менее трех лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими родственниками) и иные доходы, налог с которых не удержан, следует задекларировать свои доходы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В текущем году представить налоговую декларацию за 2016 год в налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи) необходимо не позднее 2 мая.

Исчисленная по декларации за 2016 год сумма налога на доходы физических лиц должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 17 июля 2017 года.

Нарушение срока представления налоговой декларации на основании статьи 119 Налогового Кодекса РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.