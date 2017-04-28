МФЦ Владивостока изменяет режим работы в майские праздничные дни

Расписание

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы МКУ «МФЦ ВГО» сообщает об изменении режима работы в предпраздничные праздничные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Владивостока.

Для отделений № 1 (Давыдова, 9) и № 2 (Верхнепортовая, 76-а):

1 мая - выходной день;

2, 3, 4, 5, 6 мая – прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.

8, 9 мая - выходные дни;

С 10 мая - прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.

Для отделений № 3 (пр-т 100-летия Владивостока, 44), № 4 (ул. Невельского, 13) и № 5 (Партизанский пр-т, 28-а):

30 апреля – прием заявителей будет осуществляться до 18-30;

1 мая - выходной день;

2, 3, 4, 5, 6, 7 мая – прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.

8, 9, мая - выходные дни;

С 10 мая - прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.

ТОСП в пос. Трудовое МКУ «МФЦ ВГО»:

1 мая - выходной день;

2, 3, 4, 5 мая – прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.

6 и 7 мая – выходные дни.

8, 9, мая - выходные дни;

С 10 мая - прием заявителей будет осуществляться в обычном режиме.