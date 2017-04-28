Находкинский дрифтер арестован на пять суток 18:24, 27 апреля Находкинский дрифтер арестован на пять суток
В пятницу во Владивостоке возможен дождь 18:00, 27 апреля В пятницу во Владивостоке возможен дождь
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка 17:15, 27 апреля С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка (Фото)
Новостная лента
Апрель, 28 пятница
02:35
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
02:35
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
02:20
Во Владивостоке начался ремонт дороги к краевой клинической больнице №1
01:08
Стало известно, как не отравиться спиртным и шашлыками на пикнике
00:01
Владивостокцев приглашают к участию во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»
Апрель, 27 четверг
23:04
​В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по РФ
22:02
Россияне из своего кармана заплатят за электричество в ЛНР
21:04
Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для ядерного удара по РФ
20:04
Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен
19:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
18:24
Находкинский дрифтер арестован на пять суток
18:00
В пятницу во Владивостоке возможен дождь
17:52
Приморская фирма ответит за зарастание 7 тысяч гектаров земли
17:46
Ученые нашли причину хронической усталости
17:33
Определен лучший оператор почтовой связи Приморского края Фото
17:20
Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ
17:15
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка Фото
17:11
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
17:07
ООН: В ближайшие полгода могут умереть 20 миллионов землян
16:55
Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник
16:42
Доллар повышает свои позиции
16:30
Пресс-секретарь Медведева: Опрос про отставку премьера - политический заказ
16:21
Приморская наркоманка призналась в покупке «скорости» в интернет-магазине
16:04
График работы больниц Приморья в майские праздники
15:56
СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы
15:53
Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:41
Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей
15:33
Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы Фото
15:21
Ольга Бузова опозорилась в пошлой социальной рекламе
15:08
Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские Фото
14:54
Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма
14:39
Находкинский дрифтер задержан во Владивостоке Фото и Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Во Владивостоке начался ремонт дороги к краевой клинической больнице №1

В этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к клинико-диагностическому центру
Фото: severnoe-tushino.mos.ru Фото: severnoe-tushino.mos.ru
Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице №1 по улице Садовой. Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город».

На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Стоит отметить, что в этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131 и к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцев приглашают к участию во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»
00:01, 28 апреля 2017 Владивостокцев приглашают к участию во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

Принимаются заявки на участие

Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
19:02, 27 апреля 2017 Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели

Что делать в такой ситуации - памятка населению

В пятницу во Владивостоке возможен дождь
18:00, 27 апреля 2017 В пятницу во Владивостоке возможен дождь

В Приморье властвует циклон

Ученые нашли причину хронической усталости
17:46, 27 апреля 2017 Ученые нашли причину хронической усталости

Оказалось, что виноваты бактерии

Определен лучший оператор почтовой связи Приморского края
17:33, 27 апреля 2017 Определен лучший оператор почтовой связи Приморского края

«Профессия оператора почтовой связи – одна из ключевых в почтовой отрасли

Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
17:11, 27 апреля 2017 Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева

Заседание перенесено

Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник
16:55, 27 апреля 2017 Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник

Прощание состоится 2 мая