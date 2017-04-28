Во Владивостоке начался ремонт дороги к краевой клинической больнице №1

В этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к клинико-диагностическому центру

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке начался ремонт подъездных дорог к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Дорожные строители приступили к капитальному ремонту межквартальной дороги, ведущей к клинической больнице №1 по улице Садовой. Работы выполняются по муниципальной программе «Здоровый город».

На участке от проспекта Острякова, 27 до улицы Садовой, 27 подрядная организация уже приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Длина ремонтируемого участка составляет более 500 метров. После подготовительных работ дорожные строители уложат 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия.

Стоит отметить, что в этом году будут отремонтированы подъездные пути дороги к клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131 и к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27.