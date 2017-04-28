Владивостокцев приглашают к участию во всероссийском субботнике «Зеленая Россия»

Принимаются заявки на участие

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» состоится 29 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организатор – Министерство природы и экологии Российской Федерации – приглашает жителей Владивостока присоединиться к акции по наведению чистоты на прилегающих к домам и учреждениям территориях.

Заявки на участие в акции принимаются в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по телефонам 2215-409, 2215-407.

Мероприятие призвано консолидировать усилия граждан всех субъектов Российской Федерации по уборке территорий от бытового мусора, улучшить экологическую культуру населения.