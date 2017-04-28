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Фоторепортажи

Рельефная живопись Юкио Кондо

Японский художник рассказал РИА VladNews о том, почему его картины можно трогать руками
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Японский художник Юкио Кондо представляет во Владивостоке проект «Искусство для всех», в рамках которого познакомит жителей краевого центра с малоизвестной в России техникой живописи нихонга, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Первая часть проекта – 42 работы (в том числе литографии, акварели) представлена в залах Приморской картинной галереи на Алеутской, 12.

Вторая часть проекта будет экспонироваться в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». Там будет показана и монументальная графическая работа «Цунами» (или «Поиск истины»). Работу над этой картиной художник начал в 1981 году…

- Она не имеет конца, - говорит сказал Юкио Кондо корреспонденту РИА Vladnews. - До тех пор, пока я живу, я буду ее писать. В ней воедино собраны различные эстетические концепции, свойственные японской живописи нихонга. Ее можно трогать, слышать, ощущать аромат. «Поиск истины» заставляет работать пять органов чувств. В этом произведении есть много вещей, которые доступны не только глазу, но и могут ощущаться другими органами чувств. Я планирую ее продолжить, а значит, еще есть вера и надежда на светлое будущее.

- Ваши картины в технике нихонга можно трогать руками?

- Не просто можно, а нужно! Нихонга – особый вид живописи, я рисую не красками, а измельченными минералами, ракушками. Они имеют множество степеней измельчения – от размеров песчинки до пудры, а накладываю я эти материалы на природный коллаген. И получается картина, похожая на акварель, но при этом рельефная, а кроме того – меняющая цвет в зависимости от освещения. Поэтому я уверен, что мои картины нужно трогать, поэтому на свои выставки приглашаю людей слабовидящих и слепых, провожу для них мастер-классы, ведь я уверен, что именно нихонга дает им возможность прочувствовать, понять живопись – буквально на кончиках пальцев.

- В чем цель вашей выставки, ведь свой проект вы везете по России (уже выставляли его в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске) за свой счет?..

- Я хочу посредством живописи стереть границы между народами, странами… Хочу показать, что язык искусства един и всем понятен, хочу внести свой вклад в развитие взаимопонимания между нашими странами, сохранить Землю для наших потомков.

В России очень тонко чувствующий, думающий зритель, поэтому я уверен, что каждый найдет в моих работах что-то свое, созвучное своему внутреннему миру.

Я всегда любил русское искусство и интересовался им, восхищался… Поэтому мне и было интересно приехать в вашу страну. И благодаря моим выставкам я, во-первых, смог больше увидеть русского искусства, побывав в музеях, театрах Москвы, Питера, Новосибирска… А кроме того – смог понять глубину и корни вашей культуры. Также стал больше уважать и лучше понимать русских людей, сумел, как мне кажется, понять вашу глубокую и красивую душу. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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