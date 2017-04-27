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Актуальный комментарий

​В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по РФ

У заявления сразу несколько адресатов
Фото: council.gov.ru Фото: council.gov.ru
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Совфеде прокомментировали возможность ядерного удара США по РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

«Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», - отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, такой был посыл заявления первого замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира о том, что ПРО США в Европе создает возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России.

В ходе брифинга Познихир подчеркнул, что «нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации». 

Как считает Клинцевич, у заявления Познихира сразу несколько адресатов. И один из них - США. По мнению члена Совфеда, Вашингтон должен понимать, что любое развитие событий не станет для России неожиданностью. Клинцевич также уверен, что способность России «самым жестким образом ответить на возможную агрессию» - это одна из главных гарантий мира сейчас. 

Также, по его мнению, заявление Познихира адресовалось и гражданам РФ, которые должны знать, что им не следует беспокоиться, так как «ситуация под контролем». 

«Им нечего опасаться: ситуация под контролем», - заявил сенатор.

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