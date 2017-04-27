Находкинский дрифтер арестован на пять суток 18:24, 27 апреля Находкинский дрифтер арестован на пять суток
В пятницу во Владивостоке возможен дождь 18:00, 27 апреля В пятницу во Владивостоке возможен дождь
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка 17:15, 27 апреля С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка (Фото)
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
22:02
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
22:02
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
22:02
Россияне из своего кармана заплатят за электричество в ЛНР
21:04
Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для ядерного удара по РФ
20:04
Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен
19:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
18:24
Находкинский дрифтер арестован на пять суток
18:00
В пятницу во Владивостоке возможен дождь
17:52
Приморская фирма ответит за зарастание 7 тысяч гектаров земли
17:46
Ученые нашли причину хронической усталости
17:33
Определен лучший оператор почтовой связи Приморского края Фото
17:20
Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ
17:15
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка Фото
17:11
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
17:07
ООН: В ближайшие полгода могут умереть 20 миллионов землян
16:55
Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник
16:42
Доллар повышает свои позиции
16:30
Пресс-секретарь Медведева: Опрос про отставку премьера - политический заказ
16:21
Приморская наркоманка призналась в покупке «скорости» в интернет-магазине
16:04
График работы больниц Приморья в майские праздники
15:56
СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы
15:53
Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:41
Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей
15:33
Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы Фото
15:21
Ольга Бузова опозорилась в пошлой социальной рекламе
15:08
Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские Фото
14:54
Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма
14:39
Находкинский дрифтер задержан во Владивостоке Фото и Видео
14:33
В Приморье потушен лесной пожар
14:20
Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены
14:07
Константин Межонов встретился с победителями конкурса «Учитель года – 2017»
14:01
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Россия

Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для ядерного удара по РФ

Заявление сделано на московской конференции по международной безопасности
Фото: Interpolit Фото: Interpolit
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Генштаб Вооруженных сил РФ заявил, что США создают военную инфраструктуру у границ России для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Такое заявление прозвучало 26 апреля. Об этом сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир на московской конференции по международной безопасности.

По его словам, нахождение баз ПРО США в Европе, а также кораблей с элементами ПРО в акваториях морей и океанов, которые находятся поблизости территории России, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ.

Познихир детализировал, что в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis.

По словам Познихира, наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений со стороны других государств и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. Этому способствуют солидные государственные инвестиции в эту сферу. 

Дело в том, что за последние 15 лет Соединенные Штаты потратили на укрепление и развертывание системы ПРО 130 млрд долларов, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка 55 миллиардов. В итоге, добавил генерал, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ
17:20, 27 апреля 2017 Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ

По данным Объединенного кредитного бюро

Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма
14:54, 27 апреля 2017 Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма

Оно только приведет к комплексу проблем

Доходы главы РЖД за год выросли в два раза
08:46, 25 апреля 2017 Доходы главы РЖД за год выросли в два раза

По утверждению компании, доход руководителя обусловлен итогами работы за год

Россиянам запретили называть детей как они хотят
08:04, 24 апреля 2017 Россиянам запретили называть детей как они хотят

Под запрет попали цифры, бранные слова, знаки препинания и должности

Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда
02:03, 24 апреля 2017 Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда

Невыполнение "майского указа" президента помогло в 2017 году сэкономить 75 миллиардов рублей

ТОФ провел первую репетицию колонны на параде 9 мая во Владивостоке
14:53, 21 апреля 2017 ТОФ провел первую репетицию колонны на параде 9 мая во Владивостоке

Впереди - еще четыре ночных тренировки на Светланской

Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин
03:24, 21 апреля 2017 Корабли ТОФ вошли в порт столицы Филиппин

Моряки из Владивостока находятся в дальнем океанском плавании с 1 апреля