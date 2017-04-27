Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для ядерного удара по РФ

Заявление сделано на московской конференции по международной безопасности

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Генштаб Вооруженных сил РФ заявил, что США создают военную инфраструктуру у границ России для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Такое заявление прозвучало 26 апреля. Об этом сообщил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир на московской конференции по международной безопасности.

По его словам, нахождение баз ПРО США в Европе, а также кораблей с элементами ПРО в акваториях морей и океанов, которые находятся поблизости территории России, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ.

Познихир детализировал, что в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis.

По словам Познихира, наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений со стороны других государств и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. Этому способствуют солидные государственные инвестиции в эту сферу.

Дело в том, что за последние 15 лет Соединенные Штаты потратили на укрепление и развертывание системы ПРО 130 млрд долларов, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка 55 миллиардов. В итоге, добавил генерал, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.