Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели

Что делать в такой ситуации - памятка населению

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю поступают письменные обращения и телефонные звонки от граждан, связанные с приобретением некачественного автомобильного топлива вызвавшее поломку двигателя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этой связи теруправление Роспотребнадзора сообщает, что факт приобретения некачественного топлива можно подтвердить чеком, квитанцией с АЗС и иными доказательствами, а его причинно-следственную связь с неисправностью двигателя - заключением автотехнической экспертизы.

Потребитель, приобретая товар, вправе рассчитывать на то, что этот товар безопасен для его жизни, здоровья и не причинит вреда его имуществу.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

В ст. ст. 1095 - 1098 ГК РФ и ст. ст. 13, 14 Закона № 2300-1 указаны общие основания возмещения вреда, причиненного потребителям вследствие недостатков товара, а также определены лица, ответственные за такой вред, сроки его возмещения и основания освобождения продавца от материальной ответственности.

В случае если продавец откажется удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке, последний вправе обратиться в суд. При этом он должен доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

В данном случае потребителю необходимо доказать факт покупки бензина на определенной АЗС, факт поломки двигателя, ненадлежащее качество бензина и его причинно-следственную связь с неисправностью двигателя.

Учитывая, что на такого рода товар не устанавливается гарантийный срок, бремя доказывания полностью ложится на покупателя. Необходимо за свой счет провести экспертизу бензина, находящегося в бензобаке автомобиля; доказательством причинно-следственной связи между поломкой двигателя и использованием некачественного топлива может служить заключение эксперта по результатам автотехнической экспертизы (ст. 86 ГПК РФ).

Рекомендуем о всех проводимых экспертизах письменно уведомлять ответчиков.

В данной ситуации истец также должен доказать размер причиненного вреда (на основании судебной экспертизы, независимой оценки или документов, подтверждающих расходы, понесенные потребителем на ремонт двигателя.

Помимо взыскания убытков потребитель может взыскать компенсацию морального вреда (ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ, ст. 15 Закона № 2300-1).

Иски о защите прав потребителей рассматривают районные суды. В случае если цена иска не превышает 50000 рублей, - мировые судьи.

Территориальная подсудность определяется по выбору истца: по месту нахождения ответчика, по месту жительства (пребывания) истца либо по месту нахождения АЗС (ст. 28, ч. 7 ст. 29 ГПК РФ).

По искам о защите прав потребителей истцы освобождаются от оплаты госпошлины (п. 3 ст. 17 Закона № 2300-1).

Согласно ч. 1 ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю может вступать в дело для дачи заключения в целях защиты прав потребителей до принятия решения судом первой инстанции. В случае реализации права на судебную защиту любой потребитель может обратиться в суд с ходатайством о привлечении к рассмотрению дела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю для дачи такого заключения.

В целях оказания практической помощи потребителям в системе Управления на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» создан консультационный центр по информированию и консультированию граждан в различных сферах потребительских правоотношений, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская, д.3-Б, 1 этаж, каб.10, тел. 27-12-154, 27-63-893, в котором Вам могут оказать помощь в подготовке искового заявления в случае реализации права на судебную защиту.