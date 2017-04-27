Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева

Заседание перенесено

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Суд охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева перенесен на период после праздников в связи с командировкой свидетеля защиты старшего следователя ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрия Горелова: он не находится в пределах Москвы и не смог прийти на допрос по видеоконференцсвязи, сообщает корреспондент РИА VladNews. Отметим, что ответчикам вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

Следующее судебное назначено на 11 мая на 16:00 по владивостокскому времени (9:00 мск) во Фрунзенском суде приморской столицы.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается на неизвестный пока срок. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.