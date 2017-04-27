В пятницу во Владивостоке возможен дождь

В Приморье властвует циклон

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Приморье по-прежнему остается под влиянием циклонического вихря, медленно смещающегося на восток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Циклон обусловил неустойчивую погоду в нашем крае: на большей его части идут кратковременные дожди, местами с грозами. Развитие дождевых облаков начинается во второй половине дня, в период максимального прогрева воздуха. К утру дожди ослабевают и днем возобновляются вновь.

За прошедшие сутки количество осадков в Приморье колебалось от 00 до 16 мм. Воздух днем прогревался до +9...+17 °С. Ночи прохладные, от 0 до +4 °С. Сегодня существенных изменений в погодных условиях в Приморье не ожидается. Местами идут кратковременные дожди. Температурный фон останется на уровне предыдущих суток.

Во Владивостоке во второй половине дня сохраняется вероятность небольшого кратковременного дождя. Ветер порывистый. Столбик термометра во второй половине дня достигнет отметки +13...+16 °С.

В предстоящие сутки, 28 апреля, циклон сместится на Сахалин, а ночью к Приморью приблизится новый атмосферный фронт циклона, который переместится с Амурской области на Хабаровский край. Днем фронт будет проходить над Приморским краем, поэтому опять местами пойдут кратковременные дожди. Фон температуры воздуха существенно не изменится: ночью +1...+8 °С, при прояснениях до -5 °С, днем +10...+18 °С. Во Владивостоке также возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.