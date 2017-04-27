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Общество

Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник

Прощание состоится 2 мая
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

На 71-м году жизни скончался полковник запаса, ветеран пограничной службы, почетный сотрудник госбезопасности, член Союза писателей России Анатолий Георгиевич Смирнов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Приморью. Прощание с Анатолием Георгиевичем состоится 02 мая с 11.00 до 13.00 в Доме офицеров флота по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 48. 

Справочно:

Он родился 10 апреля в нелегкое послевоенное время, когда страна поднималась из разрухи, в 1947 году в Костромской области.

После событий на острове Даманском, в соответствии с решением ЦК КПСС об укреплении пограничных войск офицерскими кадрами, он был направлен для прохождения военной службы в Тихоокеанский пограничный округ, где прошел путь от заместителя начальника пограничной заставы до заместителя начальника Гродековского пограничного отряда по разведке.

Участвовал в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в качестве военного советника.

За заслуги перед государством Анатолий Георгиевич награжден более чем 20-ю правительственными наградами. Среди них – 3 российских ордена, высший афганский орден «Звезда» III степени, медали Афганистана и Болгарии.

В 2013 году решением Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации ему вручен Почетный орден «Серебряный Крест» за большой вклад в дело безопасности страны, достойное выполнение воинского долга, многолетнюю литературную и общественную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

В запас Вооруженных Сил ушел с должности профессора кафедры борьбы с бандитизмом и терроризмом Академии службы внешней разведки. Анатолию Георгиевичу присвоено почетное звание «Почетный сотрудник госбезопасности».

За деятельность на литературном поприще А.Г.Смирнов удостоен медали Льва Толстого, золотой Есенинской медали и медали Ломоносова, грамоты Федерального Собрания Российской Федерации. Он неоднократно становился лауреатом литературных премий и конкурсов, в том числе «Золотое перо Границы России».

По инициативе А.Г.Смирнова в городе Владивостоке установлены памятник Катюше и закладной камень будущего памятника Рихарду Зорге.

При непосредственном участии Анатолия Георгиевича и его соратников подготовлены документы для присвоения городу Владивостоку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Память об Анатолии Георгиевиче Смирнове навсегда останется в наших сердцах…

 

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