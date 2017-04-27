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Политика и экономика

Доллар повышает свои позиции

Курс валют на 27 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.31 рублей, а евро- 61.51 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день аналитики уверены, что ситуация на нефтяном рынке складывается не в пользу отечественной валюты. Однако эксперты уверены, что укрепление рубля произойдет в конце мая, однако, что на это может повлиять, они пока не сообщают.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примсоцбанке за 56.95 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 56.20 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Бнаке Приморье за 62.20 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 61.00 рублей за один евро.

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