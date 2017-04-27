Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
дорогие дальневосточники!
Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Праздник Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений.
Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героические прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов, передавать это нашим детям и внукам — наш непреходящий нравственный долг перед ними.
В этот всенародный праздник воинской Славы и мужества желаем нашим дорогим ветеранам и всем людям нашей Родины здоровья, счастья, внимания, любви и понимания близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!
С Днём Великой Победы!