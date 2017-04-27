Генеральный директор СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор ДВ отделения Ольга Денисова поздравляют с наступающим Днем Победы!

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,

дорогие дальневосточники!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Праздник Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героические прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов, передавать это нашим детям и внукам — наш непреходящий нравственный долг перед ними.

В этот всенародный праздник воинской Славы и мужества желаем нашим дорогим ветеранам и всем людям нашей Родины здоровья, счастья, внимания, любви и понимания близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

С Днём Великой Победы!