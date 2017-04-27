С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка 17:15, 27 апреля С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка (Фото)
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева 17:11, 27 апреля Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
Доллар повышает свои позиции 16:42, 27 апреля Доллар повышает свои позиции
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
17:29
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:29
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
17:20
Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ
17:15
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка Фото
17:11
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
17:07
ООН: В ближайшие полгода могут умереть 20 миллионов землян
16:55
Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник
16:42
Доллар повышает свои позиции
16:30
Пресс-секретарь Медведева: Опрос про отставку премьера - политический заказ
16:21
Приморская наркоманка призналась в покупке «скорости» в интернет-магазине
16:04
График работы больниц Приморья в майские праздники
15:56
СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы
15:53
Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:41
Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей
15:33
Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы Фото
15:21
Ольга Бузова опозорилась в пошлой социальной рекламе
15:08
Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские Фото
14:54
Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма
14:39
Находкинский дрифтер задержан во Владивостоке Фото и Видео
14:33
В Приморье потушен лесной пожар
14:20
Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены
14:07
Константин Межонов встретился с победителями конкурса «Учитель года – 2017»
14:01
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»
13:55
Чайка недоволен поведением прокуроров
13:44
Владивосток украсит золотую монету
13:42
Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017 Фото
13:32
На Сахалине предотвращен теракт Видео
13:26
Радио «ВиБиСи» дарит счастье по утрам!
13:22
Приморца накажут за перевозку мяса и мороженого в грязи и среди мусора
13:11
В Хабаровске совершил аварийную посадку самолет АН-26
13:00
Приморскую тигрицу Филиппу выпустят в дикую природу в Еврейской АО
12:51
Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов останется в СИЗО до 26 июня
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Строительство

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы

Генеральный директор СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор ДВ отделения Ольга Денисова поздравляют с наступающим Днем Победы!
Фото: Vladnews.ru Фото: Vladnews.ru
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,

дорогие дальневосточники!

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нём – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Праздник Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать героические прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов, передавать это нашим детям и внукам — наш непреходящий нравственный долг перед ними.

В этот всенародный праздник воинской Славы и мужества желаем нашим дорогим ветеранам и всем людям нашей Родины здоровья, счастья, внимания, любви и понимания близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

С Днём Великой Победы!

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр
09:03, 05 апреля 2017 Специалисты в области строительства войдут в Национальный реестр

Каким требованиям должны соответствовать специалисты

Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада
15:38, 22 марта 2017 Во Владивостоке продолжается строительство самого большого детского сада

Стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Почему капремонт стал полным провалом
17:43, 19 марта 2017 Почему капремонт стал полным провалом

В регионах имеются свои законы о благоустройстве

Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади»
22:06, 01 марта 2017 Завершены железобетонные работы в первом доме нового микрорайона в «Снеговой Пади»

Забетонированы стены и перекрытия последнего, 25-го, этажа

Ассоциация СРО «СРСК ДВ» поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!
12:55, 29 декабря 2016 Ассоциация СРО «СРСК ДВ» поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!

Ассоциация Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» поздравляет строителей и всех дальневосточников с Новым 2017 годом!

СРО Союз
15:08, 15 декабря 2016 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет с Новым Годом!

Генеральный директор СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» Лидия Вахтангова и директор ДВ отделения СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» Ольга Денисова поздравляют с наступающим Новым годом и Рождеством

Заместитель директора строительной компании «Альянс-Прим» поздравляет с Наступающим Новым годом
11:11, 15 декабря 2016 Заместитель директора строительной компании «Альянс-Прим» поздравляет с Наступающим Новым годом

Пускай вас ждут потрясающе прекрасные события