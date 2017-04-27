С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка 17:15, 27 апреля С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка (Фото)
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева 17:11, 27 апреля Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
Доллар повышает свои позиции 16:42, 27 апреля Доллар повышает свои позиции
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
17:29
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
17:29
Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста Эксклюзив
17:20
Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ
17:15
С Золотого моста во Владивостоке пыталась спрыгнуть девушка Фото
17:11
Следователь СКР не пришел на суд охранников Пушкарева
17:07
ООН: В ближайшие полгода могут умереть 20 миллионов землян
16:55
Ушел из жизни заслуженный приморский пограничник
16:42
Доллар повышает свои позиции
16:30
Пресс-секретарь Медведева: Опрос про отставку премьера - политический заказ
16:21
Приморская наркоманка призналась в покупке «скорости» в интернет-магазине
16:04
График работы больниц Приморья в майские праздники
15:56
СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" поздравляет c Днем победы
15:53
Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:41
Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей
15:33
Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы Фото
15:21
Ольга Бузова опозорилась в пошлой социальной рекламе
15:08
Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские Фото
14:54
Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма
14:39
Находкинский дрифтер задержан во Владивостоке Фото и Видео
14:33
В Приморье потушен лесной пожар
14:20
Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены
14:07
Константин Межонов встретился с победителями конкурса «Учитель года – 2017»
14:01
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»
13:55
Чайка недоволен поведением прокуроров
13:44
Владивосток украсит золотую монету
13:42
Конкурс детского рисунка «Сны о море» пройдет на Vladivostok Boat Show 2017 Фото
13:32
На Сахалине предотвращен теракт Видео
13:26
Радио «ВиБиСи» дарит счастье по утрам!
13:22
Приморца накажут за перевозку мяса и мороженого в грязи и среди мусора
13:11
В Хабаровске совершил аварийную посадку самолет АН-26
13:00
Приморскую тигрицу Филиппу выпустят в дикую природу в Еврейской АО
12:51
Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов останется в СИЗО до 26 июня
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Стали известны подробности серьезного ДТП во Владивостоке

Виновником аварии стал 21-летний водитель
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В результате серьезной аварии во Владивостоке пострадали два человека, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало о ДТП, которое произошло в райне улицы Днепровская, 115. Инцидент случился в 15 часов 30 минут. Водитель автомобиля марки Toyota Crown, 21-летний парень, двигался со стороны улицы Тухачевского в сторону улицы Бородинская. По неизвестным пока причинам водитель не справился с управлением своего транспортного средства. Выехав на встречную полосу, ТС совершил столкновение с автомобилем марки Suzuki Escudo, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, и с самосвалом  марки Shacman,. ОТ удара Suzuki Escudo вылетел в кювет и опрокинулся. 

В результате аварии пострадали два человека: пассажир Toyota Crown, парень 23 лет, получил сотрясение головного мозга и ущибленную рану подбородка, а водитель Suzuki Escudo - черепно-мозговую травму и также сотярсение головного мозга. Оба пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские
15:08, 27 апреля 2017 Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские

Информация проверяется

В Приморье потушен лесной пожар
14:33, 27 апреля 2017 В Приморье потушен лесной пожар

Горело 7 гектаров

Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены
14:20, 27 апреля 2017 Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены

Тела мужчин найдены

На Сахалине предотвращен теракт
13:32, 27 апреля 2017 На Сахалине предотвращен теракт

Борьба с терроризмом в России продолжается

Приморца накажут за перевозку мяса и мороженого в грязи и среди мусора
13:22, 27 апреля 2017 Приморца накажут за перевозку мяса и мороженого в грязи и среди мусора

Мужчина перевозил товар из Чугуевского района в Терней

В Хабаровске совершил аварийную посадку самолет АН-26
13:11, 27 апреля 2017 В Хабаровске совершил аварийную посадку самолет АН-26

В кабине пилотов треснуло стекло

Пьяный приморец напал на бригаду скорой помощи, а затем и на полицейских
12:00, 27 апреля 2017 Пьяный приморец напал на бригаду скорой помощи, а затем и на полицейских

Завязалсь перестрелка