Стало известно, как не отравиться спиртным и шашлыками на пикнике

Приморцам дали советы по отдыху в майские праздники

Владивосток, пятница, 28 апреля , РИА Vladnews.

Первые майские деньки мы привыкли встречать с друзьями на природе. Но многие такие пикники не обходятся без пищевых отравлений.

С наступлением теплого периода года увеличивается вероятность возникновения вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Возбудители таких заболеваний, как сальмонеллез, дизентерия, стафилококковая токсикоинфекция, колиэнтериты, а также энтеровирусная инфекция, все они относятся к острым кишечным инфекциям, проникают в организм человека через рот и размножаются в кишечнике человека. Пути заражения - пищевой, водный, контактно-бытовой. Острые кишечные инфекции и пищевые отравления могут возникать при употреблении ряда пищевых продуктов, которые легко инфицируются патогенными микроорганизмами при неправильном их хранении и приготовлении. И в первую очередь это относится к молочным и кондитерским продуктам, яйцу, продукции из мяса птиц, фруктам и овощам. Также опасны продукты, которые мы употребляем в пищу без термической обработки, в них микроорганизмы не только долго сохраняются, но и прекрасно размножаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Чтобы пикник не обернулся для Вас неприятными последствиями, прежде всего необходимо соблюдать меры профилактики, которые заключаются в соблюдении правил личной гигиены, санитарных требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов,

Что взять с собой на пикник? Для безопасного и комфортного отдыха необходимо взять с собой одноразовую посуду и скатерть, несколько разделочных досок и ножей для разделки сырой и готовой к употреблению продукции, емкости для выкладки салатов, готовых шашлыков, хлеба, овощей, фруктов и др., салфетки сухие и влажные, бумажные полотенца, воду и антибактериальные гели для мытья и обработки рук, мусорные пакеты, аптечку с самым необходимым (йод, бинт, пластырь, средство от ожогов, адсорбенты, болеутоляющие и др.).

Перед поездкой необходимо заранее предусмотреть ассортимент безопасных блюд, сладостей и напитков, которые вы берете на пикник.Чтобы не нанести вреда своему здоровью на пикнике, скажите "нет" молочным продуктам, майонезу, кондитерским изделиям с кремовой начинкой. На солнце и воздухе в них слишком быстро разводятся всякие неприятные для организма микробы. Овощи и фрукты желательно брать с собой помытыми и просушенными, для транспортировки еды использовать закрытые контейнеры. Если хотите побаловать себя на свежем воздухе салатом, не поленитесь приготовить его по прибытию на место - возьмите с собой необходимые ингредиенты, нарежьте и заправьте их перед потреблением и поспешите полакомиться блюдом в ближайшее время, а не пока не пожарится шашлык.

Если вы не можете отказаться от приобретения готовых салатов, старайтесь следовать правилам безопасности: скоропортящиеся продукты лучше приобретать в крупных торговых центрах, где имеются полноценные условия для их хранения. При покупке проверяйте срок годности и соответствие заявленным условиям хранения. В витринах с готовыми блюдами должны быть термометры, видные покупателю. Температура хранения салатов - от + 4 до +6 градусов. Приобретайте салаты, не заправленные соусом, соус должен продаваться в закрытом пакетике вместе с салатом; если нет — лучше выбрать те, что заправлены растительным маслом. Резкие запахи, например чеснока или специй, должны вас насторожить - зачастую так кулинары "спасают" подпорченные продукты. Заправленные салаты можно позволить себе на природе только, если вы берете с собой переносную сумку-холодильник, в противном случае спустя несколько часов (а за это время вы можете только добраться до места назначения) такие блюда становятся непригодными для потребления.

При приобретении алкоголя помните, что в преддверье праздничного сезона активизируют свою деятельность подпольные производители алкогольного суррогата. Покупайте алкоголь лишь в проверенных торговых точках, обращайте внимание на качество упаковки и наличие акцизной марки.

Главное блюдо всех пикников - это шашлык.

Мясо для шашлыка покупайте самостоятельно. Следует знать, что пищевые продукты непромышленного изготовления могут реализовываться только на продовольственных рынках после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей в установленном порядке ветеринарного свидетельства (справки) установленного образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его требованию. На рынке не разрешается продажа и не подлежат экспертизе сушеное мясо, мясной фарш, котлеты, студень, колбасные изделия (кровяная, ливерная, жареная и др.), зельцы, копчености и мясные полуфабрикаты домашнего приготовления.

Какое бы мясо вы ни выбрали для шашлыка, самое главное – это его свежесть. Свежесть мяса можно распознать по нескольким показателям это: внешний вид, цвет, запах и консистенция. При надавливании на свежее мясо на нем образуется ямка, которая быстро восстанавливается. Если же она не исчезает, и, мало того, в ней появляется жидкость - такое мясо не следует покупать. Также о свежести мяса можно судить по консистенции жира. У мяса подозрительной свежести жир будет матовым, липким, а у недоброкачественного - серо-желтого цвета, порой со слизью. Хорошее мясо не должно истекать кровью, оно должно быть красивым на внешний вид. На приложенной к мясу бумаге не должно оставаться кровяных пятен.

Цвет мяса должен быть естественным и равномерным, не матовым, а глянцевым. Свежее мясо всегда имеет тонкую корочку бледно-розового или бледно-красного цвета. У свинины цвет на разрезе розовато-красный, у крупного рогатого скота - красный (у телятины - беловато-розовый), у баранины - коричнево-красный, с прослойками белого, а не желтого жира. Слишком темный цвет мяса – признак его почтенного возраста. Мясо не должно блестеть на срезе. Если само мясо сухое (обветренное), а на срезе блестит, это признак того, что в нем уже проходят нежелательные процессы с участием бактерий. Несвежее мясо на ощупь липкое и мокрое, а выделяемый сок мутный.

Запах мяса играет очень важную роль, нюхайте мясо перед его покупкой и не покупайте мясо, если его запах вам не нравиться. Мясной запах должен быть приятным и свежим.

Качественное мясо должно быть упругим. Консистенция – плотная, эластичная. Надавите на мясо – оно в этом месте должно тут же выровняться. В мясе подозрительной свежести ямка от надавливания выравнивается медленно. В недоброкачественном мясе ямка не выравнивается вовсе.

По термическому состоянию мясо подразделяют на парное, остывшее, охлажденное и замороженное.

Парным мясо считается до 3 часов после убоя. Остывшее мясо - это мясо с момента разделки которого прошло 3 часа но не более суток. Охлажденное мясо -это мясо, хранящееся не более 48 часов при температуре от 0 до – 1,5 градусов. Поскольку срок хранения охлажденного мяса ограничен, его замораживают. Замороженное с помощью современных технологий мясо сохраняет практически все полезные свойства свежего. Это мясо прошедшее заморозку в морозильных камерах преимущественно при температуре от -18 до – 25°С.Поверхность разруба замороженного мяса – темно-красная, у повторно замороженного – розовато-серая. Охлажденное мясо – упругое, мясной сок – прозрачный.

У оттаявшего мяса цвет более интенсивный, мясной сок – красный, для него характерен запах сырости, консистенция теряет упругость. Оттаявшее и повторно замороженное мясо по правилам торговли к реализации допускаться не должно!

Следите за соблюдением правил гигиены во время пикника.

- перед приготовлением и употреблением пищи, после посещения туалета необходимо обязательно мыть руки с мылом, иногда полезно применить дезинфицирующие средства (например: после работы на огороде). Главное табу – хватать хлеб или овощи сразу после того, как в руках побывали сырые мясо или рыба;

- возьмите с собой на природу бутыль чистой воды, чтобы не мыть руки в местном ручье;

- возьмите с собой на природу достаточно одноразовой посуды, чтобы при наличии перерывов между трапезами избавляться от уже использованной;

- откажитесь от приготовления в условиях пикника многокомпонентных салатов, заправленных майонезом, исключите хранение скоропортящихся пищевых продуктов вне холодильника.

-не оставляйте приготовленную пищу без охлаждения более чем 2 часа. Остатки готовых блюд храните только в холодильнике не более суток.

- при хранении продуктов в холодильнике необходимо исключить соседство сырых и готовых продуктов, которые мы употребляем без предварительной термической обработки;

- приготавливая мясные или рыбные блюда, необходимо особое внимание обратить на их кулинарную обработку. Мясо и рыбу нужно тщательно проваривать, прожаривать до полной их готовности;

- для разделки сырых и вареных продуктов необходимо иметь отдельные маркированные доски. Кухонный инвентарь, посуду перед употреблением лучше всего обдавать кипятком, который в домашних условиях является хорошим дезинфицирующим средством;

- не используйте для приготовления шашлыков сосновые поленья или промышленные доски;

- не употребляйте для питья воду из случайных источников, запаситесь для этих целей бутилированной питьевой водой в производственной упаковке;

-разливное молоко независимо от места его приобретения в торговой сети, на рынке или в индивидуальном хозяйстве нужно обязательно кипятить, творог лучше употреблять после термический обработки;

- если вы отправляетесь на отдых с маленьким ребенком внимательно следите за тем, чтобы малыш не тянул в рот грязные руки и предметы, так как на них может быть множество бактерий. Не приобретайте и не давайте детям продукты, которые местное население предлагает вдоль дорог. Прежде, чем пойти на поводу у малыша, задумайтесь, в каких условиях все эти продукты производятся, как долго находятся под палящим солнцем. Лучше будет иметь при себе для ребенка печенье или булочку, купленные в магазине;

- своевременно удаляйте мусор, пищевые отходы, чтобы избежать образования мест выплода мух, привлечения грызунов.

В заключение следует подчеркнуть, что успех этих разносторонних профилактических мер во многом зависит от населения, его сознательности, грамотности, дисциплинированности. Гигиенические правила просты, но эффективны, и соблюдение их поможет каждому уберечься от кишечных инфекций, а также предотвратить их распространение.