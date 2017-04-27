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Приморская фирма ответит за зарастание 7 тысяч гектаров земли

Штраф- 200 тысяч рублей плюс работы по прополке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Крупный конгломерат земель сельхозназначения в Кировском районе Приморского края, взятый в аренду коммерческой компанией, пришёл в запущенное состояние, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Высота некоторых сорняков превышает средний рост человека. Мировым судом в отношении компании наложено 200 тысяч рублей штрафа.

Так, в ходе проведения выездной проверки по выполнению ранее выданного предписания инспекторами земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружено, что крупный конгломерат земель сельскохозяйственного назначения, на котором могла бы выращиваться сельскохозяйственная продукция, простаивает без дела, сплошь зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Заброшенный конгломерат земель расположен в Кировском районе, который ранее, во времена СССР, являлся одним из основных сельскохозяйственных районов Приморского края. В Кировском районе — один из самых длинных в крае вегетационных периодов и одни из самых жарких летних температур. Площадь заброшенного участка составила 6,9 тысячи гектаров.

Как показал проведенный осмотр, коммерсанты так и не приняли мер по приведению земли в пригодное для её эксплуатации состояние. Вся площадь заросла сорной травой. Высота сухостоя в некоторых местах достигает 2 метров. Также, в результате длительного простаивания на участке появились многолетние кустарники, а также деревья. Признаков сельскохозяйственной деятельности инспекторами Россельхознадзора обнаружено не было.

При возделывании и обработке этих земель, либо сдачи их в аренду действующим сельхозпроизводителям, коммерсанты могли бы, в условиях действующих экономических санкций, повысить уровень продовольственной безопасности Приморского края.

В настоящее время за неисполнение предписания Россельхознадзора мировым судом в отношении коммерческой фирмы вынесен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Зарастание же сорной растительностью в любом случае придется устранять.

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