Находкинский дрифтер задержан во Владивостоке

Парень не раз нарушал ПДД

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Дрифтер из Находки задержан во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Видеозапись с опасной ездой дрифтера в Находке и Владивостоке выложили в социальные сети очевидцы. На кадрах видно, как водитель Nissan Skyline на большой скорости совершает опасный маневр, вынуждая других участников движения остановиться. В непосредственной опасности оказались водители и пешеходы.

Сотрудники ГИА задержали правонарушителя в районе улицы Некрасовской во Владивостоке. В отношении гражданина составлен административный материал за неуплату штрафа в установленный законом срок (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ). Злостный нарушитель Правил дорожного движения доставлен в отдел полиции №3 УМВД России по городу Владивостоку для разбирательства.

Правонарушитель помещен в камеру для административно задержанных.

Изучив видеозаписи, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали несколько нарушений Правил дорожного движения. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям 12.33; 12.18; частям 1, 2, 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкции статей предусматривают штрафы от полутора до десяти тысяч рублей, а также лишение права управления транспортом на срок до 6 месяцев. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

В пресс-службе УМВД по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что зафиксировано несколько нарушений Правил дорожного движения. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по пяти статьям 12.33; 12.18; частям 1, 2, 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Санкции статей предусматривают штрафы от полутора до десяти тысяч рублей, а также лишение права управления транспортом на срок до 6 месяцев. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.