Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы

В открытках и документах

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне антикварная галерея «Раритет» во Владивостоке открыла выставку «Герои Советского Союза на открытках», сообщает корреспондент РИА VladNews.

В экспозиции представлены десятки открыток, изданных непосредственно во время войны с 1941 по 1945 годы и выпущенных уже в мирное время. Молодые лица героев Великой Отечественной войны смотрят сквозь время с потускневших открыток, их взгляд открыт и бесстрашен… Именами многих из них названы улицы и скверы городов, о подвигах некоторых из них приходилось слышать в школе или читать в газетах. Журналист РИА VladNews солидарен с организаторами выставки, что благодаря каждому из них и тем, чьи имена не сохранились, мы сегодня живы. Для нас важно беречь и передавать историю их подвига следующим поколениям.

Тематику выставки поддерживают документы, среди которых письма с фронта, грамоты и благодарности командования, агитационные листовки, бланки с автобиографиями, выписки из послужного списка, а также предметы боевого прошлого.

Подвиг солдата запечатлен и в подборке фарфоровой миниатюры из «Военной серии» скульптора Василия Присяжнюка. Работы этого мастера известны многим коллекционерам, их отличает выдержанная стилистика и качественное исполнение.

Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия, которая присваивалась в СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига. Оно было установлено в апреле 1934 года. За четыре военных года им было удостоено свыше 11 тысяч человек (часть из них посмертно). Стоит отметить, что 30 человек награды нашли после войны. Среди Героев - 90 женщин, более половины из них были удостоены звания посмертно.

Трое – маршал Семен Буденный, летчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин награждены трижды, а маршал Георгий Жуков стал четырежды Героем.