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Россия

Россияне увеличили свои кредиты на треть, - ОКБ

По данным Объединенного кредитного бюро
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В марте 2017 года объемы кредитования в России выросли на треть, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По данным ОКБ, в марте 2017 года было выдано кредитов на 325,27 млрд рублей, что на 32% больше, чем в марте 2016 года.

В годовом выражении количество выданных гражданам РФ кредитов выросло на 3% (до 2,18 млн). На 22% выросло количество кредитов, выданных наличными. Объем кредитования наличными в марте 2017 года был на 40%, чем в марте 2016 года. 

Всего же в марте 2017 года граждане России получили За март граждане России получили 1,63 млн кредитов наличными на общую сумму в 183,86 млрд рублей. Средний размер такого кредита вырос до 113 тыс рублей. В марте 2016 года этот показатель был на уровне 98 тыс рублей. 

Также в марте выросли объемы ипотечного кредитования и объемы выданных автокредитов. Так, объем ипотечных кредитов вырос на 13%. Объем кредитов вырос на 23% (до 89,28 млрд рублей). Автокредитов было выдано на 19%. Их объем вырос на 38% - до 20,24 млрд рублей. 

По данным ОКБ, в марте 2017 года была выдано 476,57 тыс кредитных карт, что на 30% выше чем в марте 2016 года. Объемы одобренных лимитов увеличились на 15% - до 28,36 млрд руб.

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