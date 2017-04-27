График работы больниц Приморья в майские праздники

Гражданам рекомендуют заранее уточнить график работы поликлиники, к которой они прикреплены

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

График работы лечебно-профилактических учреждений Приморья в дни майских праздников изменится незначительно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, официальные выходные дни в амбулаторно-поликлинической службе Приморья – 30 апреля, а также 1,7 и 9 мая.

«В субботу, 29 апреля, и 6 мая детские и взрослые поликлиники работают по обычному графику: прием пациентов с 9.00 до 15.00. В эти дни также осуществляется прием вызовов на дом до 12.00», – сообщили в ведомстве.

В предпраздничный день – 8 мая в большинстве поликлиник края организована работа дежурной службы. Это сделано для того, чтобы разгрузить нагрузку, которую обычно берет на себя в такие дни служба медицинской скорой помощи.

В департаменте призывают жителей края заблаговременно уточнить график работы поликлиники, к которой вы прикреплены.

«О том, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники можно узнать, позвонив в те учреждения здравоохранения, к которым вы приписаны по полису ОМС», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Расписание крупных лечебных учреждений города Владивостока:

Владивостокская стоматологическая поликлиника №1 (ул. Уборевича, 14):

С 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая работает круглосуточная дежурная служба неотложной стоматологической помощи. С 2 по 5 мая – работа в обычном режиме. Телефон для справок – 222-86-17.

Детская краевая стоматология: дежурная служба работает 29 апреля, 6,8 мая с 9.00 до 14.00. Дополнительная информация по тел. 243-28-73, 243-26-10.

В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в эти дни круглосуточном режиме.

Напомним, что жители и гости Владивостока в случае травматизма могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (улица Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8(423) 231-54-39.

Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.