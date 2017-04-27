В Приморье потушен лесной пожар

Горело 7 гектаров

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморье ликвидирован один лесной пожар - в Партизанском районе на площади семь гектаров; его тушили 10 человек, задействовано две единицы техники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье лесных пожаров нет.

«За сутки возникло 16 палов травы, которые оперативно потушены», – уточнили в ведомстве.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 266 лесных пожаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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