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Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»

Жюри выберет победителей в нескольких возрастных категориях:
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля завершился приём заявок на участие в конкурсе «Спасибо за победу», организатором которого выступают РИА VladNewsи газета «Владивосток». Всего на конкурс было заявлено 57 участников в возрасте от 5 до 16 лет. Уже в ближайшие дни, 28 и 29 апреля, состоится прослушивание конкурсантов. По итогам прослушивания, жюри выберет победителей в нескольких возрастных категориях:

5-6 лет

7-10 лет

11-13 лет

14-16 лет

Помимо живого прослушивания, некоторые участники прислали видео-открытки, которые будут размещены на сайте vladnews.ruдля народного голосования. Победитель в номинации «Народное голосование» получит отдельный подарок. В преддверии 9 мая состоится награждение лауреатов конкурса, а на финальном концерте «Спасибо за победу» прозвучат лучшие стихотворения конкурса.

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