Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей

С 1 января 2017 года им выписано 226 тысяч штрафов

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

С начала года почти 226 тысяч штрафов выписано за превышение скорости в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов, на сегодняшний день в Приморье действуют 52 радарных комплекса «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушение скоростного режима.

«Они установлены на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах», – пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что благодаря совместной работе краевой администрации и Управления ГИБДД УМВД России по Приморью количество аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50%.