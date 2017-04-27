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Общество

Приморские лихачи заплатят более 120 миллионов рублей

С 1 января 2017 года им выписано 226 тысяч штрафов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

С начала года почти 226 тысяч штрафов выписано за превышение скорости в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщил директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов, на сегодняшний день в Приморье действуют 52 радарных комплекса «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушение скоростного режима.

«Они установлены на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах», – пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что благодаря совместной работе краевой администрации и Управления ГИБДД УМВД России по Приморью количество аварий на дорогах снизилось за четыре года на 50%.

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