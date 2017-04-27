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Стало известно, какой алкоголь наиболее опасен

Его знают все и многие пробовали
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из Канады определили самый опасный для здоровья алкогольный напиток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По их словам, максимальное негативное влияние на здоровье оказывает алкогольный коктейль, состоящий из водки и энергетика. 

По словам ученых, такая смесь отрицательно влияет сразу на несколько систем организма человека. Коктейль из водки и энергетика притупляет к тому же контроль человека над своими действиями, но при этом повышает его активность. 

Из-за действия энергетика, человек не может долго уснуть, находясь в состоянии опьянения. Заряд бодрости, который получает организм от энергетика, действует одновременно с водкой, которая расслабляет и притупляет внимание.

Исследование показало, что люди, употреблявшие одновременно энергетики и спиртное, чаще всего попадают в ДТП. Их много и в числе травмированных при бытовых конфликтах. Часто те, кто предпочитает микс из алкоголя и энергетика, получают различные травмы. 

Ученые предупреждают, что напиток, в состав которого входят водка и энергетик, отрицательно влияет на сердце. Число сердечных сокращений резко увеличивается, что может привести к различным заболеваниям.

Авторы исследования отмечают, что любителям выпить лучше отказаться от коктейлей, в состав к которых входят одновременно алкогольные напитки и энергетики. Также не следует пить в один день алкоголь и энергетические напитки, даже если они не смешаны в одной емкости. Поскольку отрицательный эффект будет таким же, как и если они входят в состав одного коктейля.

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