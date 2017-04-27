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Общество

Ученые нашли причину хронической усталости

Оказалось, что виноваты бактерии
Фото: qhhq.ru Фото: qhhq.ru
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Ученым из Центра инфекционных заболеваний и иммунитета Колумбийского университета удалось обнаружить взаимосвязь состава бактерий кишечника человека и постоянной усталости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как утверждают специалисты, люди, страдающие хроническими заболеваниями, имеют определенную биофлору кишечника. Этот состав сообщает мозгу человека, здоров он или болен. 

Поскольку наличие болезнетворных бактерий вынуждает организм человека с ними бороться, это приводит к снижению физической активности. По этой причине многих людей часто посещает чувство усталости. 

Стоит сказать, что ученые провели исследование, в котором принимали участие 50 пациентов из четырех больниц. Испытуемые жаловались на апатию, бессилие и чувство усталости. В ходе обследования у всех респондентов был выявлен высокий показатель кишечных бактерий. 

Как выяснили ученые, кишечные бактерии действительно влияют на самоощущения человека. В частности, люди ощущают усталость тела после нагрузок, а также боль суставов, мышц. У них наблюдаются когнитивная дисфункция и нарушение здорового сна.

По мнению экспертов, обследование кишечника больного поможет определить заболевание и назначить правильное лечение.

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