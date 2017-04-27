ООН: В ближайшие полгода могут умереть 20 миллионов землян

Проблема в Африке стоит остро

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В ближайшие шесть месяцев на территории Южного Судана, Сомали, Йемена и северо-востока Нигерии от голода могут умереть около 20 миллионов человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом сказал глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва. Эти слова он произнес, выступая на 165-й сессии Совета ФАО. Да Силва также подчеркнул, что причиной гуманитарной катастрофы являются засухи и продолжительные войны.

Так, в Йемене 19 миллионов человек (2/3 населения) нуждаются в гуманитарной помощи. От недоедания страдают 2 миллиона детей.

«Голод не просто убивает - он ведет к социальной нестабильности, ввергает людей в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи на протяжении десятилетий», - сказал глава ФАО. Как отмечают в ООН, для йеменских детей вероятность смерти в 10 раз превышает аналогичный риск среди здоровых детей. В Йемене каждые 10 минут умирает один ребенок в возрасте до пяти лет.

Да Силва заявил о том, что намерен представить на сессии Совета ФАО информацию о масштабах продовольственных кризисов в каждой отдельной стране. Он также собирается предложить пакет мер, необходимых для предотвращения катастрофы.