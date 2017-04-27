Приморская наркоманка призналась в покупке «скорости» в интернет-магазине

Женщина оплатила заказ переводом через терминал

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье 28-летняя наркоманка призналась в покупке синтетического наркотика «скорость» в интернет-магазине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Явка с повинной от местной жительницы была оформлена в линейном отделе полиции станции Уссурийск. Как пояснила женщина, заказ она оплатила путем перевода через терминал. Общий вес наркотика составил порядка 0,5 граммов. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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