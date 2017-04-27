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Тела пропавших в Приморье рыбаков обнаружены

Тела мужчин найдены
Фото: МЧС Фото: МЧС
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Тела пропавших в Приморье рыбаков были обнаружены на берегу южнее посёлка Усть-Соболевка и переданы сотрудникам полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Поиски завершены.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 19 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказании помощи сотрудникам полиции в проведении поисковых работ троих человек, пропавших в ночное время суток в результате опрокидывания катера в прибрежной полосе, расположенной в районе посёлка Усть-Соболевка Тернейского муниципального района. 20 апреля в 12:15 на берегу в 5 км южнее посёлка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших, без признаков жизни и передано правоохранительным органам.

Всего с 19 по 26 апреля было осмотрено 192 км прибрежной полосы и 147,7 кв. км. водной поверхности. Была задействована группировка в состав которой вошли сотрудники МЧС России, представители администрации, полицейские и волонтёры. Кроме того, к поисковым работам были привлечены экипажи проходящих судов и вертолёт гражданской авиации.

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