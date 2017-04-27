Радио «ВиБиСи» дарит счастье по утрам!

Настраивайте на 101,7 fm

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Остался почти ровно месяц до начала долгожданного лета! Уже скоро все пляжи Приморского края запестрят лежаками и отдыхающими от городской суеты людьми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на радио VBC. Большинство из слушателей радио «ВиБиСи» отправятся за город на пик-ник, а кто-то улетит в другие страны. Во всех перечисленных случаях каждому уважающему себя человеку понадобится….селфи-палка! Куда же без этого аксессуара в наши дни?

Настраивайте свои приёмники на 101,7 fm! Каждое утро по будням, ровно в 9-45, ведущие мужского радио совместно с известным мобильным оператором дарят слушателям селфи-палки.