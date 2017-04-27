Ольга Бузова опозорилась в пошлой социальной рекламе

Реклама вызвала обратный эффект

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова взялась прорекламировать молочную продукцию. Вот только зрители крайне негативно отреагировали на рекламный ролик с ее участием, поскольку получился он весьма пошлым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Социальная реклама, опубликованная на странице звезды в Инстаграме, призывает россиян улучшать здоровье и продолжительность жизни за счет правильного питания - а именно употребления трех молочных продуктов в день. Авторы проекта ставили себе за цель «развеять существующие мифы о молочных продуктах и повысить осведомленность жителей нашей страны о важности ежедневного употребления молочных продуктов».

Но позвав Ольгу Бузову сниматься в социальной рекламе, они добились не совсем желательного эффекта: у зрителей после просмотра рекламы чаще возникает желание не пополнить свой рацион молочкой, насыщенной белком и кальцием, а раскритиковать ведущую «Дома-2».

На первый взгляд, ничего сверхъестественного в ролике нет: телезвезда лишь призывает своих поклонников употреблять молочные продукты, подавая им пример. Но то, как это все подано, больше напоминает сюжет фильма для взрослых.

На видео Ольга капает на свою совсем не выдающуюся грудь чем-то похожим на йогурт, а затем подбирает капельки пальцем и слизывает их.

Подписчики Бузовой пришли в шок от такой социальной рекламы. Фолловеры раскритиковали телеведущую за пошлость и не стеснялись в выражениях в комментариях.

«Ужас! аж самой смешно