Чайка недоволен поведением прокуроров

За прошлый год число людей, содержащихся в СИЗО дольше года, выросло на 69 %

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Расширение полномочий прокуроров на этапе следствия, приоритет позиций гообвинителя в суде, снижение роста нарушений, допускаемых на этапе предварительного следствия и другие важные для системы правосудия вопросы затронул в своем докладе в Совете Федерации генпрокурор России Юрий Чайка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Одной из важнейших в докладе стала тема расширения полномочий прокуроров в ходе следствия для того, чтобы наиболее эффективно и полно защищать права граждан РФ, чтобы под арест не попадали люди, которым можно избрать более мягкую меру пресечения.

За последние 2,5 года количество незаконно возбужденных дел достигло 6,7 тыс., по 1,3 тыс. были проведены аресты, но никто не понес за это ответственность, рассказал Чайка. По его словам, во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: либо сам расследует уголовное дело, либо руководит расследованием. "У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции", - добавил он.

За прошлый год число людей, содержащихся в СИЗО дольше года, выросло на 69 %.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала рассмотреть предложения по расширению полномочий прокуроров. По ее словам, на первой сессии Совфеда осенью комитет должен будет доложить проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченной по правам человека предложения о расширении прокурорских полномочий.

Чайка назвал ненормальной ситуацию, когда суд не поддерживает позицию прокурора при рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемых и обвиняемых, а встает на сторону следователя. "От имени государства прокурор выступает. Именно прокурор выполняет функции уголовного преследования, а не следователь. Следователь - это как бы рабочий инструмент в руках прокурора", - сказал Чайка.

С данной позицией согласна Матвиенко, которая также назвала практику, когда прокуроры просят об избрании домашнего ареста или залога, а суд оставляет человека под стражей, "абсолютно ненормальной".

Генпрокурор РФ также обеспокоен ростом нарушений, допускаемых в ходе предварительного следствия. "Повсеместно следствие "проседает". Количество выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех органов предварительного расследования за год вновь выросло, превысив 5 миллионов (нарушений)", - сказал он.

Он также рассказал о росте числа расследованных уголовных дел в 2016 году в МВД - на 60 %, в СК - на 25 %. "При этом с одной стороны упрощается процесс сбора доказательств, установления причинной связи между деянием и последствиями, с другой - расследование сложных дел растягивается на годы. Причем в последнее время ситуация все больше усугубляется", - подчеркнул Чайка.

Дополнительные полномочия нужны прокуратуре и при проведении всех оперативных мероприятий, в том числе обысков и контрольных закупок. В прошлом году только в системе МВД прокурорами установлено 500 тыс. фактов несоблюдений закона, в том числе более 2 тыс. нарушений при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий: обследований помещений, зданий, транспорта. Каждое второе из них - в отношении предпринимателей, что негативно отражается на их хозяйственной деятельности, сказал Чайка.

А вот участие прокуроров в этих проверках не предусмотрено, хотя ЕСПЧ неоднократно указывал в своих решениях на эту проблему и обращал внимание, что "санкционирование такой работы должно осуществляться независимым органом", которым и должна стать прокуратура. Соответствующий проект закона находится в Госдуме, но "буксует", сказал Чайка.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 21 февраля Басманный суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев на суде еще раз заявил, что уверен в своей невиновности.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.