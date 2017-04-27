Победителями вручили памятные награды

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов встретился с победителями конкурса «Учитель года – 2017», чтобы лично их поздравить:

«Система образования во Владивостоке всегда отличалась высоким уровнем, город традиционно занимал лидирующие позиции в различных образовательных конкурсах. И спасибо вам, что продолжаете эту славную традицию. Победа означает, что вы обладаете именно тем запасом качеств и педагогических приемов, которые сегодня необходимы ученикам».

Напомним, краевой этап конкурса «Учитель года -2017» завершился победой и признанием учителей из Владивостока. Авторитетное жюри присудило первое место Валерию Думлеру – учителю физкультуры школы № 82. Третье место занял Александр Жигжитов – учитель истории школы №63. А на четвертой позиции Татьяна Камянская – учитель географии школы №74. Конкурс подразумевал открытые уроки, презентации собственного педагогического опыта, мастер-классы, взаимодействие с родителями по назначенной теме.

Константин Межонов вручил победителям памятные награды, а также пообщался в неформальной обстановке с ними и молодыми успешными педагогами, которые также были приглашены на встречу.