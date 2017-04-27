На Сахалине предотвращен теракт

Борьба с терроризмом в России продолжается

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Российская спецслужба предотвратила теракт в общественном месте на Сахалине, задержаны двое сторонников "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на острове Сахалин пресечена деятельность сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей", - сообщили корреспонденту ИФ в Центре общественных связей ФСБ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из Центральноазиатских республик и гражданин России, информирует ЦОС.

"В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ", - рассказали в спецслужбе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Необходимо отметить, что сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Калининграде 12 выходцев из среднеазиатских республик по подозрению в вербовке в ряды террористов.

"Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях" - сказал представитель ФСБ.

Он уточнил, что задержанные входили в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламский джихад - Джамаат моджахедов". При задержании оружия и взрывчатых веществ не найдено.

По данным УФСБ, лидеру ячейки 32 года. Задержанные проживали в двух квартирах в центре Калининграда, выдавая себя за строителей. По предварительной информации, приезжие вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Решается вопрос о выдворении задержанных из РФ.