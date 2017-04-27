Приморскую тигрицу Филиппу выпустят в дикую природу в Еврейской АО

Из истощенного котенка она превратилась в грозную и изящную хищницу

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

29 апреля 2017 года состоится выпуск амурской тигрицы Филиппы в дикую природу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр». После курса реабилитации, который длился больше года, найденная истощенным котенком, она превратилась в грозную и изящную хищницу, и теперь готова обрести новый дом в заказнике «Дичун» в Еврейской автономной области.

В пятницу (28 апреля) в 12:00 в центр реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка тигрица Филиппа будет иммобилизована и помещена в клетку. После того, как хищница придет в себя, клетку погрузят в автомобиль, который отправится в ЕАО. Далее (29 апреля), она будет перегружена в транспортное средство высокой проходимости и доставлена на территорию заказника «Дичун», где и состоится выпуск Филиппы в дикую природу.

Напомним, 29 декабря 2015 года в одном из огородов в селе Филипповка, что у границ национального парка «Земля леопарда» обнаружили пятимесячную тигрицу в истощенном состоянии. Животное практически умирало от голода, но, выйдя к людям в поисках пищи, чуть было само не стало жертвой деревенских собаки. Спасли тигрицу местные жители, которые сообщили о находке сотрудникам национального парка. Прибывшие специалисты оказали животному первую помощь и направили ее в центр реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка (ПРОО «Центр «Тигр»»).

За следующие 14 месяцев нахождения в центре реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка (ПРОО «Центр «Тигр»») Филиппа полностью поправилась, научилась самостоятельно охотиться и из маленького тигренка превратилась в грациозную тигрицу. Сам процесс реабилитации проходил при минимальном контакте с человеком – наблюдение за хищницей велось при

помощи установленных в вольере видео и фото камер, а кормление осуществлялось преимущественно в ночное время. Свое имя – Филиппа – тигрица получила в честь села, жители которого ее обнаружили и помогли спасти.

В ходе всего курса реабилитации тигрица находилась под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил её кормление и ветеринарное сопровождение. Кроме того, Центр «Амурский тигр» предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут перемещения тигрицы по тайге после выпуска.

Решение о месте и дате выпуска Филиппы было принято Росприродназором на основание запроса администрации Приморского края и Правительства ЕАО, которые основывались на мнении специалистов, результатах ветеринарного осмотра и полученных результатах анализов. Выпуск проведет Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Выпуск тигров в дикую природу проводится весной, когда в тайге уже сошел снег и лесные тропы стали доступны большинству копытных. Благодаря этому молодые хищники могут самостоятельно добывать себе пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям.