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Пьяный приморец напал на бригаду скорой помощи, а затем и на полицесйских

Завязалсь перестрелка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, находясь в алкогольном опьянении, напал с ножом сначала на свою подругу, а затем открыл стрельбу по сотрудникам полиции, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В ходе ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей подруге. После того, как на место происшествия прибыла бригада медиков, мужчины вытолкал их из квартиры. Сотрудники скорой помощи были вынуждены вызвать полицию, которую дебошир длительное время не пускал в квартиру,а после несколько раз выстрелил в полицейских из охотничьего ружья. В ответ сотрудники применили табельное оружие. 

Немногим позже, в ходе переговоров, полицейским удалось убедить мужчину впустить их во внутрь. Он прекратил стрельбу и сдался добровольно. В ходе перестрелки никто не пострадал, женщина, которую ранили ножом, отправлена на госпитализацию.

В квартире владивостокца обнаружили еще несколько видов оружия, которые он хранил незаконно. 

В настоящее время материал дела переданы в СУ СК РФ по Приморью. Ведется разбирательство.

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