Приморца накажут за перевозку мяса и мороженого в грязи и среди мусора

Мужчина перевозил товар из Чугуевского района в Терней

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Приморского селянина, перевозившего продукты питания на продажу в антисанитарных условиях, ждет штраф сразу по двум статьям КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Мужчина вез в грузовике-рефрижераторе почти 700 килограммов мяса, овощей и мороженого. Но проблема была в том, что во-первых, он положил продукты в грязи и рядом с мусором, а во-вторых, температура была около 0 градусов (что хорошо для овощей - но не для мороженого и мяса).

355 килограммов замороженного мяса, 130 килограммов свежих овощей, 130 килограммов мороженого и 50 килограммов теста перевозились из Чугуевского района в поселок Терней. Он был остановлен на посту ДПС практически в конечной точке своего маршрута.