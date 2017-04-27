Серьезное ДТП произошло во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Днепровская. Участниками аварии стали два автомобиля. По неизвестным пока причинам один из автомобилистов не справился с управлением своего авто. В результате произошло столкновение с другим участником движения. От удара второй автомобиль не удержался на трассе и вылетел в кювет. Авто получили серьезные механические повреждения, покинуть место аварии самостоятельно не удалось.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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