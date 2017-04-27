В Хабаровске совершил аварийную посадку самолет АН-26

В кабине пилотов треснуло стекло

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета по факту аварийной посадки самолета АН-26 проводится процессуальная проверка, сообщает РИА VladNews.

По данным следствия, 26 апреля в 12 часов 40 минут (местное время) в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолет АН-26 КГУП «Хабаровские авиалинии». На борту самолета находилось 35 пассажиров, а также 5 членов экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса воздушного судна.