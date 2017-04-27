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Общество

В Приморье изменили закон о выдаче земли многодетным семьям

Перечень изменений
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» внесены изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Так, многодетные семьи вправе претендовать на получение земельных участков в следующих границах:

городского округа - гражданам, постоянным местом жительства которых является городской округ;

городского поселения - гражданам, постоянным местом жительства которых является городское поселение;

сельского поселения - гражданам, постоянным местом жительства которых является сельское поселение;

населенного пункта, расположенного на межселенной территории, - гражданам, постоянным местом жительства которых является указанный населенный пункт.

В случае письменного согласия граждан, постоянным местом жительства которых является сельское поселение или населенный пункт, расположенный на межселенной территории, земельные участки могут быть предоставлены на территории другого сельского поселения или населенного пункта, расположенного на межселенной территории, в границах данного муниципального района.

При отсутствии в достаточном количестве на территории муниципального образования земельных участков для предоставления гражданам земельные участки могут быть предоставлены с их согласия на территории другого муниципального образования.

Для реализации возможности получения земельных участков в другом муниципальном образовании между этими муниципальными образованиями должно быть заключено соглашение.

Кроме того, жеребьёвка теперь будет проводиться уполномоченными органами муниципалитетов отдельно в отношении земельных участков, образованных на территории каждого населенного пункта.

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