Приморцы перекроют трассу Владивосток - Находка в знак протеста

Сами автомобилисты называют это автопробегом

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Автомобилисты Приморья готовятся к грандиозному автопробегу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Неравнодушные приморцы решили действовать кардинально против разбитых дорог. Во многих социальных сетях появилась информация о готовящемся автопробеге против плохих дорог:

Сообщение мгновенно разлетелось по всем группам WhatsApp, собирая многочисленную аудиторию неравнодушных автомобилистов, которые таким образом хотят привлечь внимание президента РФ Владимира Владимировича Путина.

"Хватит молчать, как стадо баранов!", - пишут приморцы.

"Если мы здесь перекроем трассу своим пробегом, то в Москве не досчитаются денежек и начнут незамедлительно принимать меры!", - рассуждает один из автомобилистов.

Однако есть и те, кто считают, что своим жестом приморцы не добьются ровным счетом ничего.

"Всем плевать, не только в Приморье проблема с дорогами, но и во всей России, этим вы ничего не добьетесь", - сообщается в группе.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что трасса от города Фокино до города Владивостока в ужасном состоянии. Самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Корреспондент РИА VladNews проложил свой маршрут от Фокино до Владивостока, запечатлев самые печальные участки федеральной трассы.

Однако в пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что ремонт трассы Владивосток-Находка в Приморье начнут в июне. В настоящее время уже ведется подготовка торгов. Будет произведен полноценный ремонт 32 километров дороги. Также планируется выполнить ремонт центральной улицы Артема с 0 по 15 километры и передать дорогу муниципалитету.

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