Во Владивостоке скоро начнется сезон приема круизных лайнеров

Расписание захода круизных кораблей

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Сезон круизных лайнеров во Владивостоке начнется 2 мая и продлится до 20 сентября, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные Морвокзала приморской столицы. Так, на 2017 год запланировано 13 заходов круизных лайнеров во Владивосток - причем почти половина из них (5 судозаходов) придется на май.

Региональный центр Приморья в этом году чаще всего будут посещать лайнеры Costa Victoria (5 раз) и Costa NeoRomantica (4 раза). Также в порт Владивостока зайдут Nippon Maru, Asuka II, Ocean Dream, Pasific Venus.

Так, в мае во Владивосток зайдут:

2 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

7 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 21:00

20 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

30 мая - Costa NeoRomantica, прибытие в 7:00, отплытие - 16:00

31 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

Летом 2017 года ожидается шесть заходов круизных лайнеров в приморскую столицу. Так,в июне Владивосток посетят пассажиры кораблей Nippon Maru (7 июня), Asuka II (23 июня) и Costa NeoRomantica (26 июня). В июле во владивостокский порт зайдут Costa Victoria (24 июля) и Ocean Dream (31 июля). В августе ожидается только один круизный лайнер - Costa NeoRomantica, который прогостит в порту приморской столицы с 7 утра до 4 часов дня 19 августа.

Завершат круизный сезон во Владивостоке Pasific Venus и Costa NeoRomantica, которые посетят город 10 и 20 сентября соответственно.

Заход лайнеров всегда является мероприятием городского масштаба, которое сопровождается церемонией приветствия и ярмаркой с товарами национального производства.