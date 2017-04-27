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Политика и экономика

Пресс-секретарь Медведева: Опрос про отставку премьера - политический заказ

Комментарий эксперта
Фото: пресс-служба правительства РФ Фото: пресс-служба правительства РФ
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Политический заказ. Так назвала пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова результаты соцопрос "Левада-центра". Согласно данным, опубликованным РБК, за отставку Медведева выступают 18% респондентов, "скорее за" – 27%. Таким образом, отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживают уход с поста председателя правительства. Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса, сообщает РИА VladNews. 

«Безусловно, есть некая критическая масса, которая стала определенным информационным поводом. Если было 35% - 40%, то это не являлось информационным поводом. А 45%, то есть, уже почти половина россиян, которые имеют желание, чтобы президент отправил в отставку председателя правительства, это уже становится информационным поводом. Идет две реакции. Одна – Пескова, который сказал, что Кремль будет изучать соответствующее социологическое исследование. И вторая - Тимакова, как пресс-секретарь председателя правительства, фактически, отмахнулась и повторила то, что было сказано относительно расследования «Он вам не Димон», которое явилось катализатором ухудшений настроения в обществе по отношению к председателю правительства. Ничего удивительно в этом я не наблюдаю. Чем больше такие реакции будут от власти, тем цифра недовольных работой председателя правительства будет увеличиваться. Для меня основная проблема в кабинете Медведева в том, что абсолютно отсутствует какая-либо стройность в экономической политике. У страны нет и, по сути, никогда не было антикризисного плана, нет стратегии социально-экономического развития страны, нет понятных инструментов для выхода страны из кризиса. Есть только лишь хорошо работающий пресс-секретарь, который, так же, как и председатель правительства, постоянно заявляет о росте нашей экономики, а в некоторых отраслях открывается «ошеломляющий рост». Поэтому россияне наблюдают ухудшение качества своей жизни, которое напрямую связывается с правительством Российской Федерации. С президентом это не связывают, потому что с ним больше связаны успехи на международной арене», - пояснил эксперт.

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