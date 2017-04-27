В Приморье началось самое опасное время энцефалита

Наиболее активны клещи в мае и июне

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье начался самый активный и опасный период сезон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Самым опасным для Приморского края считается период с мая по июнь месяцы (время самой высокой активности клещей). Обычно клещи нападают на людей во время посещения леса, но заражение может произойти и от клещей, занесенных из леса в жилые помещения на одежде, с цветами, а также с домашними животными. Кроме того, отмечено расширение ареала клещевого энцефалита и активное проникновение зараженных вирусом клещей в городские парки и скверы.

Клещевой вирусный энцефалит – это тяжелое природно-очаговое заболевание с высоким уровнем летальности, при котором поражается центральная нервная система.