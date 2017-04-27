Ночью во Владивостоке подожгли два дорогостоящих автомобиля

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел поздней ночью сегодня, 27 апреля. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 3 часа 35 минут. Спустя семь минут огнеборцы прибыли на место происшествия, где обнаружили два горящих автомобиля. В 3 часа 50 минут пожар был локализован, а спустя еще час - полностью ликвидирован. Сало и задняя часть двух автомобилей выгорели дотла.

Общая площадь возгорания - 5 кв.м.

Тушили пожар 6 человек личного состава и одна единица техники. По предварительной информации, это мог быть поджог. На данный момент назначена экспертиза.

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