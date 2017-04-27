За сутки в Приморье зафиксировано более 10 пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 11 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе и в Пограничном муниципальном районе – ликвидация пожара в торговом павильоне, расположенном на улице 4-я Пригородная в городе Владивосток; тушение возгорания в квартире дома, расположенного в посёлке Пограничный на улице Ленина.

На тушении было задействовано 63 человека личного состава и 17 единиц техники.

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