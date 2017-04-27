В рядах приморских чиновников-«варягов» - прибавление

Павел Фомин ранее служил в Севастопольской таможне - и сейчас возглавил Дальневосточную оперативную таможню

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В рядах приморских чиновников, назначенных из других регионов, - прибавление: на должность начальника Дальневосточной оперативной таможни назначен полковник таможенной службы Фомин Павел Евгеньевич, ранее занимавший должность заместителя начальника Севастопольской таможни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Павел Фомин родился 11 января 1969 года в Волгоградской области. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Оренбургское высшее командное училище по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств», в 2004 году – Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

В таможенных органах с 1996 года. Пятнадцать лет прослужил в Оренбургской таможне, где прошел путь от инспектора отдела таможенных расследований до начальника оперативно-розыскного отдела. С июня 2011 года Фомин проходил службу в должности заместителя начальника Саратовской таможни, затем Оренбургской таможни и с августа 2014 года - заместителя начальника Севастопольской таможни.

Необходимо отметить, что на протяжении последнего года Фомин вникал в работу Дальневосточного таможенного управления, исполняя обязанности замначальника ДВТУ.