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Приморские родители отказывают детям в праве на здоровье

Число ребят, не привитых от опасного заболевания, растет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье растет число детей, которым родители отказывают в вакцинации; так, среди несовершеннолетних от 1 до 17 лет число не привитых от кори детей на начало этого года составило 3 311 человек (то есть 0,96% от числа детей этой возрастной группы в регионе), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При этом число таких детей по итогам 2015 года составляло 0,94%, а по итогам 2014 - 0,89%.

Основная причина отсутствия профилактических прививок против кори у детей - это отказы родителей. В 2016 году их было 2457 человек, 74,2% от числа не привитых против кори детей (в 2015 году - 2319 человек, в 2014 году – 2332 человек).

Больше всего не привитых от кори детей живет в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Лесозаводске, а также Черниговском, Тернейском, Партизанском, Чугуевском, Лазовском, Хорольском и Хасанском районах.

К сожалению, родители обычно необоснованно считают корь «легкой» инфекцией, а прививку - большей проблемой для ребенка, чем болезнь. 

Между тем корь нередко протекает тяжело, иногда может закончиться смертью несовершеннолетнего. Осложнения после кори - это энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, отит, кератит. 

При этом больной корью заразен, и масштаб распространения достаточно широкий, так как для заболевания не существует пространственных границ, заболевание высококонтагиозное и заразиться можно в том числе в период пребывания за пределами РФ, например, в турпоездках.

Уважаемые родители, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обращается к Вам, чтобы Вы в период проведения Европейской недели иммунизации (проводится с 24 по 30 апреля 2017 года) еще раз обдумали свое решение об отказе детям в прививках против инфекционных болезней, в том числе кори, и воспользовались еще одной возможностью пересмотреть свой отказ и привить детей от инфекционных болезней в рамках Европейской недели иммунизации.

Лозунг Европейской недели иммунизации – «Вакцины приносят результат!». И это правда. Государство осознанно выделяет финансовые ресурсы на проведение иммунизации против инфекционных болезней в рамках национального календаря профилактических прививок, чтобы каждый гражданин РФ имел возможность бесплатно получить профилактические прививки и защитить тем самым себя против инфекционных болезней, в том числе против кори.

Национальным календарем профилактических прививок предусмотрена иммунизация против кори детей в 1 год и в 6 лет, а также детей от 1 года до 18 лет и взрослых в возрасте до 35 лет (включительно), если они ранее не болели корью, не были привиты против этой инфекции, привиты однократно, или у них нет сведений о ранее проведенных прививках против кори.

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