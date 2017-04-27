Во Владивостоке завершается отопительный сезон 2016-2017 гг.

Решение о завершении текущего отопительного сезона будет принято с установлением устойчивых среднесуточных плюсовых температур

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В приморской столице подходит к завершению отопительный сезон 2016-2017 гг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его ход и предварительные итоги обсудили сегодня, 26 апреля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона.

На совещании присутствовали представители МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», КГУП «Приморский водоканал», ОАО «Оборонэнерго», МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока». Представители различных управлений администрации города – культуры, образования, жилищного фонда и других, а также сотрудники административно-территориальных управлений. Вел совещание заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса городской администрации Эдуард Зямалов.

«Сегодня уже можно констатировать, что отопительный сезон 2016-2017 в приморской столице состоялся в штатном режиме, без серьезных аварий. Проблемные вопросы решались оперативно, случаев длительного отключения теплоснабжения отмечено не было. Отдельные сбои, связанные с локальными порывами теплотрасс, в каждом случае были оперативно устранены сотрудниками коммунальных служб в нормативные сроки, – отметил Эдуард Зямалов. – Благодарю работников всех предприятий и организаций, ответственных за жилищно-коммунальную сферу, ресурсоснабжающие компании и управляющие организации за совместную работу в рамках прохождения отопительного сезона. Впереди нас ждет серьезная подготовка к следующему отопительному периоду».

Отметим, решение о завершении текущего отопительного сезона будет принято с установлением устойчивых среднесуточных плюсовых температур. В соответствии с постановлением правительства РФ (от 06.05.2011 года № 354), отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней подряд будет достигать восьми градусов тепла.