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Во Владивостоке семейный дебош едва не стоил жизни

Муж выбросил жену с третьего этажа
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

ЧП произошло 15 апреля около 10 часов вечера в одном из многоэтажных домов на Военном шоссе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток". Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, убитый горем супруг рассказал, что Инесса сама выпрыгнула из окна по неизвестной ему причине. Якобы он попытался ее удержать, но не смог. Его показания были ложными. Перед тем как впасть в кому после падения, женщина успела шепнуть подбежавшей соседке, что ее столкнул муж.

Супруги Рябухины* прожили в официальном браке всего… 10 дней. И все это время Андрей измывался над женой, беспричинно ревнуя к каждому столбу. Громко обзывал матерными словами, его проявления гнева не раз слышали жильцы многоэтажки. И даже бил, но так, чтобы на теле не оставались синяки. За три дня до трагедии он едва не задушил Инессу, набросившись на нее, когда она пришла домой после работы. Несчастная успела позвать на помощь. На крик прибежали соседи (к счастью, дверь в квартиру оказалась незапертой) и вырвали женщину из рук обезумевшего мужчины. Заявление в полицию Рябухина подавать не стала, простила мужа, и, как оказалось, совершенно напрасно...

По словам старшего следователя отдела полиции № 3 по Первореченскому району Владивостока капитана юстиции Светланы Шестаковой, Андрей и Инесса познакомились в одной из городских больниц, где женщина трудилась, а ее будущий супруг был пациентом этого лечебного учреждения. Симпатичная дама охотно приняла ухаживания мужчины, служившего, по его словам, в горячих точках за пределами России и уставшего от холостяцкой жизни.

– Мне 29 лет, а за душой ни кола ни двора и не с кем поговорить по душам. Я хочу домашнего борща после работы, чтоб был мягкий диван и телевизор по вечерам. И чтобы рядом была единственная и ненаглядная. Мы будем ходить в кино, в театр, ездить на отдых за границу, – пел сладкие песни Андрей в период их конфетно-букетных отношений.

От таких речей женщина растаяла и согласилась узаконить их отношения, когда влюбленный ухажер сделал ей предложение. А почему бы и нет? Ей почти 36, замужем не была, детей нет, двухкомнатной жилплощадью обеспечена. Пора вить уютное гнездышко и рожать детей, пока возраст позволяет...

Позже следствие установит, что ее супруг-садист омолодил себя на три года. И что он никогда не служил в горячих точках и вообще не призывался на срочную службу. Так как с малолетства «отдыхал» в колониях за хулиганство, разбой и квартирные кражи. Реальная биография Андрея всплывет, когда Инесса попадет в реанимацию с многочисленными переломами и ушибами. Три дня она находилась в коме и лишь на четвертые сутки смогла дать показания следователю.

Женщина рассказала, что в тот злополучный день (это была суббота) она не работала. Они собирались с мужем пройтись по магазинам. Накануне Инесса получила зарплату, и надо было заполнить холодильник продуктами. Муж денег в дом почти не приносил, перебиваясь случайными заработками. Только где он работает, Инесса не знала. Поход по торговым точкам сорвался – Андрей запил с утра. По словам потерпевшей, муж затеял скандал из-за двух грязных тарелок в раковине, которые Инесса оставила после ужина. Сначала Андрей обложил ее нецензурной бранью, мол, она такая-сякая неряха. Женщина на оскорбления не ответила. Ее молчание взбесило скандалиста. Он подскочил к супруге, схватил ее за волосы и стал бить.

Затем ушел на кухню догнаться водкой. Инесса открыла окно, чтобы успокоиться. Женщина не заметила, когда супруг подкрался к ней сзади и схватил за ноги…

По решению суда гражданин Андрей Рябухин дожидается окончания следствия в следственном изоляторе.

* – имена и фамилии изменены в интересах следствия

Кстати

В январе 2017 года депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. Свои голоса «за» отдали 368 народных избранников. Не исключено, что домашнее насилие могут перевести из категории уголовных в административное правонарушение. Осужденного по административной статье ждет штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо арест на срок от 10 до 15 суток. Еще один вариант наказания – обязательные работы от 60 до 120 часов.

Справка «В»

Ежегодно в России вследствие побоев, нанесенных членом семьи, погибает порядка 13–15 тысяч женщин. По информации УМВД России по Приморскому краю, в 2016 году в правоохранительные органы поступило 1196 обращений граждан по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев в отношении близких лиц». При этом было возбуждено 539 уголовных дел, а наказание понесли 773 человека.

Источник: Сергей КОЖИН, газета "Владивосток"
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