Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля

Адреса отключений

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы сегодня, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Отключения пройдут по следующим адресам:

Александровича ул. 82;

Бакунина ул. 6;

Всеволода Сибирцева ул. 9;

Днепровская ул. 29, 92;

Калинина ул. 183, 206, 210, 214, 218, 220, 221, 222, 225;

Ключевая ул. 9;

Красного Знамени пр-кт. 25;

Маковского ул. 114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 141, 145, 147а, 161;

Московская ул. 11;

Пихтовая ул. 66, 79, 81;

Пугачева ул. 1, 2, 3, 5, 7;

Татарская ул. 11, 3, 46, 5, 48;

Успенского ул. 4, 6;

Шилкинская ул. 11, 13, 15, 9.