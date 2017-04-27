Незначительные ДТП стали причиной внушительных заторов во Владивостоке 09:41, 27 апреля Незначительные ДТП стали причиной внушительных заторов во Владивостоке (Видео)
Под Владивостоком под колесами поезда погибли сразу два человека 09:30, 27 апреля Под Владивостоком под колесами поезда погибли сразу два человека
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля 09:20, 27 апреля Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
09:54
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:54
Пластиковые отходы угрожают экологии
09:54
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта Видео
09:52
Во Владивостоке завершается отопительный сезон 2016-2017 гг.
09:41
Незначительные ДТП стали причиной внушительных заторов во Владивостоке Видео
09:30
Под Владивостоком под колесами поезда погибли сразу два человека
09:20
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля
09:17
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:13
Во Владивостоке 27 апреля возможен дождь
09:02
Гороскоп на 27 апреля
08:32
Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место праздничным мероприятиям
08:00
«Морская» выставка в честь Дня Победы открылась во Владивостоке
07:29
Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке
06:07
Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий
05:24
Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога
04:02
Исполняющий обязанности главы Владивостока поздравил ветеранов с Днём Победы
03:20
Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»
02:09
Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора
01:27
Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО
00:15
«A’Z Bus» во Владивостоке Видео
Апрель, 26 среда
23:25
​Что будет с евро?
22:00
Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»
21:27
«А если теракт?» Видео
20:01
Стало известно, почему Земля - это тюрьма Видео
19:39
За сутки в Приморье зафиксировано более 70 аварий
19:05
«Сдай кровь — сохрани жизнь» Видео
18:20
Приморцы помогают детям с сердечными заболеваниями
18:00
Пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Приморье Фото
17:52
По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР Эксклюзив
17:44
Очередной мост разрушился в Приморье Фото
17:37
Тухлую рыбу и систему жизнеобеспечения океанариума обсудили во владивостокском суде
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
17:23
Экономист: Рубль ослабнет во второй половине года
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля

Адреса отключений
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы сегодня, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Отключения пройдут по следующим адресам:

Александровича ул. 82;

Бакунина ул. 6;

Всеволода Сибирцева ул. 9;

Днепровская ул. 29, 92;

Калинина ул. 183, 206, 210, 214, 218, 220, 221, 222, 225;

Ключевая ул. 9;

Красного Знамени пр-кт. 25;

Маковского ул. 114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 141, 145, 147а, 161;

Московская ул. 11;

Пихтовая ул. 66, 79, 81;

Пугачева ул. 1, 2, 3, 5, 7;

Татарская ул. 11, 3, 46, 5, 48;

Успенского ул. 4, 6;

Шилкинская ул. 11, 13, 15, 9.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:17, 27 апреля 2017 Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

Во Владивостоке 27 апреля возможен дождь
09:13, 27 апреля 2017 Во Владивостоке 27 апреля возможен дождь

​Четвертые сутки над Приморьем кружит циклонический вихрь

Гороскоп на 27 апреля
09:02, 27 апреля 2017 Гороскоп на 27 апреля

Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами

Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место праздничным мероприятиям
08:32, 27 апреля 2017 Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место праздничным мероприятиям

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади 12 и 13 мая

Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке
07:29, 27 апреля 2017 Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке

Отдельно был рассмотрен вопрос работы со взрослыми

Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий
06:07, 27 апреля 2017 Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий

Горожане активно включились в работу

Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога
05:24, 27 апреля 2017 Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога

В большинстве случаев факты сдачи квартир в аренду подтверждаются