Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 27 апреля

Плановые работы по ремонту и диагностике систем электроснабжения во Владивостоке проведут городские службы сегодня, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Отключения пройдут по следующим адресам:
Александровича ул. 82;
Бакунина ул. 6;
Всеволода Сибирцева ул. 9;
Днепровская ул. 29, 92;
Калинина ул. 183, 206, 210, 214, 218, 220, 221, 222, 225;
Ключевая ул. 9;
Красного Знамени пр-кт. 25;
Маковского ул. 114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 141, 145, 147а, 161;
Московская ул. 11;
Пихтовая ул. 66, 79, 81;
Пугачева ул. 1, 2, 3, 5, 7;
Татарская ул. 11, 3, 46, 5, 48;
Успенского ул. 4, 6;
Шилкинская ул. 11, 13, 15, 9.